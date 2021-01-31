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Илья Яшин задержан в Москве

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин сообщил о своем задержании в центре Москвы.

Как написал Яшин в твиттере, вместе с ним задержан исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. По словам Яшина, его и Пивоварова заблокировали в машине.

В воскресенье, 31 января, в столице и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального. В центре Москвы ограничено движение пешеходов в центре, закрыты на вход и выход ряд станций столичного метрополитена, изменено движение общественного наземного транспорта. Проводятся задержания участников акции.

Москва Илья Яшин

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