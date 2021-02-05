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Московские студенты вернутся к очному обучению 8 февраля

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Студенты московских вузов с понедельника, 8 февраля, возвращаются к очному обучению, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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"Установить, что с 8 февраля 2021 г. возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, (...) функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", - говорится в документе.

В указе уточняется, что студентам вновь предоставят возможность пользоваться социальными картами для льготного проезда в столичном транспорте.

Студенты городских вузов и колледжей были переведены на онлайн обучение с 13 ноября, их транспортные карты были временно заблокированы.

Москва Сергей Собянин

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