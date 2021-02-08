Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:06Заразились
на 08.02В России 3 983 197+15 916В мире 106 160 999+396 269

Большинство вузов вернутся к очному обучению через две-три недели

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - К очному обучению в ближайшие две-три недели должны вернутся почти все российские вузы, заявил в эфире телеканала "Россия 1" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, из 1258 вузов страны 462 (37%) продолжают работать дистанционно, остальные или использовали смешанный режим, или вернулись к традиционному формату. Из 246 тысяч преподаваталей удаленно работает примерно половина, добавил министр.

Он отметил, что университеты по-разному справились с удаленкой, оценивать сейчас уровень подготовки студентов после периодов на дистанционном обучении было бы неправильно.

"В самое ближайшее время мы такую работу проведем, обстоятельно посмотрим и примем соответствующие решения, вплоть до того, что необходимы дополнительные курсы (для студентов), дополнительные занятия по тем или иным дисциплинам, возможна корректировка учебных планов", - сказал Фальков.

В январе он подписал приказ, по которому подведомственные Минобрнауки вузы начнут очно семестр, который начинает 8 февраля, с одобрения местных органов Роспотребнадзора.

Хроника коронавируса. Февраль.

10
Традиционный Венецианский карнавал стартовал в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса5 февраля. Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США.4 февраля. В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19.3 февраля. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
Традиционный Венецианский карнавал стартовал в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса
Валерий Фальков Минобрнауки коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 8 февраля

Экономический кризис

Цены на подсолнечное масло продолжают бить рекорды

Цены на подсолнечное масло продолжают бить рекорды
Экономический кризис

Мишустин утвердил новую формулу пошлины на экспорт зерна

Мишустин утвердил новую формулу пошлины на экспорт зерна
Пандемия коронавируса

Летальность от COVID-19 в Москве в декабре оценена в 2,6%

Арестованы оба росгвардейца, подозреваемые в убийстве в Махачкале

Берлин, Варшава и Стокгольм ответили на высылку своих дипломатов из РФ

Берлин, Варшава и Стокгольм ответили на высылку своих дипломатов из РФ
Навальный попал в больницу

МИД сообщил об отказе Берлина допросить соратницу Навального Марию Певчих

Число родившихся детей в РФ в 2020 году стало минимальным с 2002 года

Число родившихся детей в РФ в 2020 году стало минимальным с 2002 года
Пандемия коронавируса

Росстат сообщил о смерти 162 тысяч россиян с коронавирусом в 2020 году

Правление ВЭБа расширили в полтора раза

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');