Большинство вузов вернутся к очному обучению через две-три недели

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - К очному обучению в ближайшие две-три недели должны вернутся почти все российские вузы, заявил в эфире телеканала "Россия 1" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, из 1258 вузов страны 462 (37%) продолжают работать дистанционно, остальные или использовали смешанный режим, или вернулись к традиционному формату. Из 246 тысяч преподаваталей удаленно работает примерно половина, добавил министр.

Он отметил, что университеты по-разному справились с удаленкой, оценивать сейчас уровень подготовки студентов после периодов на дистанционном обучении было бы неправильно.

"В самое ближайшее время мы такую работу проведем, обстоятельно посмотрим и примем соответствующие решения, вплоть до того, что необходимы дополнительные курсы (для студентов), дополнительные занятия по тем или иным дисциплинам, возможна корректировка учебных планов", - сказал Фальков.

В январе он подписал приказ, по которому подведомственные Минобрнауки вузы начнут очно семестр, который начинает 8 февраля, с одобрения местных органов Роспотребнадзора.