Мужчина угрожал совершить самоубийство в московском метро

Его уже задержали

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина угрожал покончить с собой на станции московского метрополитена "Алма-Атинской", сообщает в субботу департамент транспорта столицы.

С 7:35 был временно закрыт вестибюль 2 станции "Алма-Атинская". Как сообщил департамент в телеграме, мужчина, стоя у касс, сразу за турникетами, угрожал покончить с собой. По последним данным Дептранса, мужчина задержан, ему оказывают психологическую помощь.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве "Интерфаксу" сообщили, что никто в результате инцидента не пострадал. Там уточнили обстоятельства происшествия: мужчина вошел в вестибюль, снял с себя верхнюю одежду и стал угрожать самоубийством. На место вызвали бригаду специализированной медпомощи.