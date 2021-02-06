Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:06Заразились
на 06.02В России 3 951 233+16 627В мире 105 387 133+529 145

Мужчина угрожал совершить самоубийство в московском метро

Его уже задержали

Мужчина угрожал совершить самоубийство в московском метро
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина угрожал покончить с собой на станции московского метрополитена "Алма-Атинской", сообщает в субботу департамент транспорта столицы.

С 7:35 был временно закрыт вестибюль 2 станции "Алма-Атинская". Как сообщил департамент в телеграме, мужчина, стоя у касс, сразу за турникетами, угрожал покончить с собой. По последним данным Дептранса, мужчина задержан, ему оказывают психологическую помощь.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве "Интерфаксу" сообщили, что никто в результате инцидента не пострадал. Там уточнили обстоятельства происшествия: мужчина вошел в вестибюль, снял с себя верхнюю одежду и стал угрожать самоубийством. На место вызвали бригаду специализированной медпомощи.

Москва Московский метрополитен Алма-Атинская

Новости

На "Каширской" с 9 февраля не будет остановок идущих в центр поездов

Суды Москвы назначили протестующим 927 арестов и 1227 штрафов

Суды Москвы назначили протестующим 927 арестов и 1227 штрафов

Задержаны подозреваемые в убийстве девушки-хореографа в Москве

Задержаны подозреваемые в убийстве девушки-хореографа в Москве

Потерпевшему по делу Навального ветерану стало плохо во время допроса

Потерпевшему по делу Навального ветерану стало плохо во время допроса

Риелторы отметили падение спроса на аренду жилья в Москве на 15% за год

Риелторы отметили падение спроса на аренду жилья в Москве на 15% за год

В Москве арестовали обвиняемого в поджоге машины Росгвардии

В Москве арестовали обвиняемого в поджоге машины Росгвардии

В суде усилили меры безопасности перед заседанием по делу Навального о клевете

В суде усилили меры безопасности перед заседанием по делу Навального о клевете
Пандемия коронавируса

Мэр Москвы сообщил о возможной отмене основных ограничений к маю

Собянин счел, что рано отменять ограничения на массовые мероприятия

Собянин счел, что рано отменять ограничения на массовые мероприятия

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');