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В Москве оцепляли Манежную и Театральную площади

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов устанавливали в воскресенье заграждения и оцепляли часть Театральной площади Москвы и прилегающие к ней улицы, а также Манежную площадь.

Тем не менее, проход пешеходов в этих местах не был запрещен, передает корреспондент "Интерфакса".

Между тем русская служба Би-би-си сообщает в своем телеграм-канале, что ее корреспонденту стало известно о снятии оцепления.

Как сообщалось, днем 6 февраля перекрывались центральные улицы Петербурга для движения транспорта в связи с требованием регионального главка МВД. Кроме того, вестибюли станции "Невский проспект" закрывали для входа и выхода пассажиров. С чем были связаны требования полиции, не уточнялось. Позже в этот же день движение в центре города возобновилось, как и работа станции метро.

Ранее в штабе оппозиционера Алексея Навального заявили о прекращении проведения протестных акций протеста до весны.

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