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Центр Петербурга закрыли для транспорта по требованию полиции

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Центральные улицы Санкт-Петербурга перекрыты для движения транспорта в связи с требованием регионального главка МВД, сообщает комитет по транспорту города в своем телеграм-канале в субботу.

С 12:30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту (от площади Восстания до Дворцовой площади) и прилегающим улицам, говорится в сообщении. Кроме того, с 13:00 вестибюли станции "Невский проспект" закрыты для входа и выхода пассажиров.

С чем связаны требования полиции, не уточняется.

За последние недели движение в центре города перекрывалось несколько раз из-за несогласованных акций, однако на эти выходные акции не анонсировались.

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