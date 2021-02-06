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В центре Петербурга возобновилось движение транспорта

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В центре Санкт-Петербурга возобновляется движение общественного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам, сообщается в телеграм-канале городского комитета по транспорту в субботу.

По его данным, движение восстановилось с 16:00.

Также, по данным комитета, с 14:53 станция "Невский проспект" открыта для входа и выхода пассажиров.

Как сообщалось, в субботу власти Петербурга по требованию полиции ограничили движение транспорта в центре города, Невский проспект и прилегающим улицы были перекрыты, закрывались расположенные в центре станции метро. Причины ограничений не уточнялись.

За последние недели движение в центре Санкт-Петербурга перекрывалось несколько раз из-за несогласованных акций, однако на эти выходные акции не анонсировались.

Петербург

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