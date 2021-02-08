Осужденный экс-полковник МВД Захарченко попал в больницу

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко госпитализирован с системным заболеванием внутренних органов.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, экс-полицейский находится в хирургическом отделении 20-й больницы, его обследуют, при необходимости проведут оперативное вмешательство.

Дело полковника-миллиардера

Скандальную известность экс-полицейский приобрел после того, как в 2016 году, после его задержания в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные на общую сумму около 8 млрд рублей.

В 2019 году Захарченко был приговорен к 12,5 года колонии строгого режима со штрафом в 118 млн рублей и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн рублей в сети ресторанов La Maree.

При этом бывший полицейский оправдан с правом на реабилитацию по другому эпизоду вмененного ему взяточничества - о незаконном получении $800 тыс.

В 2020 году Захарченко предъявили обвинение в получении взяток на сумму около 1,5 млрд рублей и весной этапировали в Москву из мордовской колонии для ознакомления с новым делом. До настоящего времени его уже трижды отправляли назад в колонию из-за истечения сроков содержания под стражей и, не довозя, возвращали в федеральное СИЗО-1 в Москве ("Кремлевский централ").