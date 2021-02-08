Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:06Заразились
на 08.02В России 3 983 197+15 916В мире 106 160 999+396 269

Осужденный экс-полковник МВД Захарченко попал в больницу

Осужденный экс-полковник МВД Захарченко попал в больницу
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко госпитализирован с системным заболеванием внутренних органов.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, экс-полицейский находится в хирургическом отделении 20-й больницы, его обследуют, при необходимости проведут оперативное вмешательство.

Дело полковника-миллиардера

В РоссииОтец полковника Захарченко освободился после отбытия наказанияЧитать подробнее

Скандальную известность экс-полицейский приобрел после того, как в 2016 году, после его задержания в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные на общую сумму около 8 млрд рублей.

В 2019 году Захарченко был приговорен к 12,5 года колонии строгого режима со штрафом в 118 млн рублей и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн рублей в сети ресторанов La Maree.

При этом бывший полицейский оправдан с правом на реабилитацию по другому эпизоду вмененного ему взяточничества - о незаконном получении $800 тыс.

В 2020 году Захарченко предъявили обвинение в получении взяток на сумму около 1,5 млрд рублей и весной этапировали в Москву из мордовской колонии для ознакомления с новым делом. До настоящего времени его уже трижды отправляли назад в колонию из-за истечения сроков содержания под стражей и, не довозя, возвращали в федеральное СИЗО-1 в Москве ("Кремлевский централ").

МВД Дмитрий Захарченко

Новости по теме

Новости

Пресс-секретарю Навального предъявлено обвинение по "санитарному делу"

Пресс-секретарю Навального предъявлено обвинение по "санитарному делу"
Пандемия коронавируса

Заммэра Москвы заявил о возможной отмене COVID-мер в ближайшие месяцы

Пандемия коронавируса

Власти столицы оценили число москвичей на "удаленке" в 1 млн человек

Власти столицы оценили число москвичей на "удаленке" в 1 млн человек

Более 3 тыс. школ Москвы проверили за ночь из-за угроз о "минировании"

Пожар в ангаре на Варшавском шоссе потушен

На московском складе произошел пожар на площади 1 тыс. кв. метров

На московском складе произошел пожар на площади 1 тыс. кв. метров

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве с 7 февраля

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве с 7 февраля

На "Каширской" с 9 февраля не будет остановок идущих в центр поездов

Мужчина угрожал совершить самоубийство в московском метро

Мужчина угрожал совершить самоубийство в московском метро

Суды Москвы назначили протестующим 927 арестов и 1227 штрафов

Суды Москвы назначили протестующим 927 арестов и 1227 штрафов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');