Отец полковника Захарченко освободился после отбытия наказания

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Отец бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко - Виктор Захарченко, осужденный за растрату средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА), освободился после отбытия наказания, сообщил "Интерфаксу" юрист Виктор Емельянов, представляющий семью Захарченко в судах.

"Сегодня вышел после истечения срока наказания", - сказал Емельянов.

По его словам, на момент освобождения Виктор Захарченко находился в следственном изоляторе в Бийске. В колонию его не этапировали, поскольку в СИЗО так и не поступили соответствующие документы, пояснил Емельянов.

Другой фигурант дела Виктора Захарченко - бывший председатель правления банка МИА Владимир Корьевкин - ранее вышел на свободу условно-досрочно.

Захарченко и Корьевкин в 2019 году были приговорены к трем годам девяти месяцам и четырем годам колонии общего режима соответственно со штрафами в 800 и 900 тыс. рублей за особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, Захарченко был фиктивно трудоустроен и получал зарплату в должности вице-президента - советника правления МИА, которое возглавлял Корьевкин, а затем находящийся в розыске Сергей Гриб. Следствие вменило Захарченко растрату порядка 4 млн рублей МИА, Корьевкину - 1,7 млн рублей.

Свою вину оба фигуранта не признали как на следствии, так и в суде. Захарченко заявлял, что его преследование используют для давления на сына.

Дмитрий Захарченко был задержан осенью 2016 года. В 2019 году он был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 118 млн рублей и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн рублей в сети ресторанов La Maree. При этом бывший полицейский оправдан с правом на реабилитацию по другому эпизоду вмененного ему взяточничества - о незаконном получении $800 тыс.

В 2020 году Захарченко было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму около 1,5 млрд рублей. По этому делу его защита сейчас знакомится с материалами расследования.