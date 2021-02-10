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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:57Заразились
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Эксперт советует временно ограничить занятия спортом после COVID-прививки

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - После вакцинации против COVID-19 следует пару дней воздержаться от занятий спортом, также необходимо ограничить потребление алкоголя, заявил в среду глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

"По сути каких-либо серьезных ограничений вакцина не предполагает, ну и, конечно же, те рекомендации, которые мы, врачи, всегда даем пациентам, они здесь связаны с воздержанием в течение нескольких дней от алкоголя и, безусловно, в день вакцинации и на следующий день не рекомендуется заниматься спортом", - сказал Безымянный на "круглом столе" в Московской городской думе.

Глава дирекции отметил, что никаких иных рекомендаций, например, по питанию и изменению образа жизни, вакцинация не предполагает.

Безымянный добавил, что вакцинацию при этом стоит считать дополнительным стимулом для начала здорового образа жизни.

18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19, на данный момент прививку делают препаратом "Спутник V". По данным на 10 февраля, в гражданский оборот введено около 7 млн доз "Спутника V", до конца февраля населению будет доступен еще миллион.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Алексей Безымянный Москва Коронавирус

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