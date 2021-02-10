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Чиновники подтвердили смерть 2 пациентов в больнице в Подмосковье

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Двое пациентов скончались в Никольской больнице (Одинцовский район) Подмосковья, где ранее произошел временный сбой в подаче кислорода, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Минздрава Московской области.

"По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанной с подачей кислорода. Все пациенты стационара находятся в безопасности, под пристальным наблюдением врачей", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что всего в реанимационном отделении филиала № 3 Одинцовской областной больницы на искусственной вентиляции легких находились 16 человек в тяжелом состоянии.

На данный момент в учреждении здравоохранения проводится проверка правоохранительными органами.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу" о летальных исходах в больнице Одинцовского района, последовавших за сбоем в подаче кислорода. По его данным, во время сбоя в подаче кислорода скончались три пациента.

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