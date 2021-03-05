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Собянин отметил, что общий оборот экономики Москвы за пандемию не снизился

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Московская экономика переживает пандемию лучше большинства городов Европы, общий оборот не снизился, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"(Московская экономика чувствует себя) гораздо лучше, чем другие мировые города, особенно европейские и американские города по всем параметрам: промышленное производство не снизилось, а увеличилось, строительство не снизилось, основные отрасли, даже торговля и услуги, общий оборот тоже не снизился, а увеличился", - сказал Собянин в интервью Первому каналу в пятницу.

Он отметил, что коммерческому сектору пришлось сложнее, чем остальным. По словам мэра, в этой области главным "лекарством" является быстрый выход из режима ограничений. Также стали активнее работать предприятия общественного питания.

"Наши гостиницы работали в январе, загружены были на 80% по сравнению с предыдущими периодами, а в феврале уже на 90%, а в европейских городах, дай бог, на 30- 40% загрузка", - подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что по сравнению с другими городами Москва быстрее выходит из кризиса.

Москва Сергей Собянин коронавирус

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