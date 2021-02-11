Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

Присяжные признали московского полицейского виновным в расстреле коллег в метро

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных заседателей признала виновным бывшего столичного полицейского Алексея Смирнова в расстреле коллег на станции столичного метрополитена "Рязанский проспект" в сентябре 2019 года.

"В Московском городском суде коллегия присяжных заседателей огласила вердикт по уголовному делу в отношении Алексея Смирнова, согласно которому он признан виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в четверг.

"На вопрос, заслуживает ли Смирнов снисхождения, присяжные единодушно ответили, что "да", - уточнили в Мосгорсуде.

Еще по одному эпизоду посягательства и по обвинению в получении двух взяток присяжные оправдали Смирнова.

Пожизненного срока не будет

Таким образом, в соответствии с вердиктом присяжных Смирнову не будет назначено максимальное наказание, предусмотренное обвинением в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, - пожизненное лишение свободы.

После оглашения вердикта присяжных следует стадия обсуждения его последствий сторонами без участия заседателей. Затем суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора в соответствие вердикту.

Обсуждение последствий вердикта коллегии присяжных заседателей назначено на 17 февраля в 11:00, сообщили в Мосгорсуде.

Следствием Смирнову было предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), получении взятки с вымогательством (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) и получении взятки в размере, не превышающем 10 тыс. руб. (часть 1 статьи 291.2 УК РФ).

Согласно фабуле дела, вечером 18 сентября 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" во время задержания по подозрению в получении денежных средств от гражданина, не имеющего документов, Смирнов – на тот момент 34-летний сотрудник патрульно-постовой службы – начал стрелять в сотрудников Отдела собственной безопасности подразделения МВД из табельного оружия.

В результате один оперативник от полученных ранений скончался на месте, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии, третий убежал, а Смирнова задержали.

Как заявляли в главке столичного Следственного комитета, в ходе следствия было установлено, что незадолго до случившегося, в мае 2019 года, Смирнов вымогал и получил взятку в 20 тыс. руб. с гражданки иностранного государства за непривлечение ее к административной ответственности.

Присяжные установили, что сотрудники отдела собственной безопасности УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, выполняя свои обязанности, представились и предъявили свои служебные удостоверения. Смирнов во избежание неблагоприятных для себя последствий в связи с получением взятки не менее девяти раз выстрелил из табельного пистолета в сотрудников полиции, ранив двоих из них.

Москва

Новости по теме

Новости

В Москве из-за снегопада может повториться транспортный коллапс 2018 г.

В Москве из-за снегопада может повториться транспортный коллапс 2018 г.

Владельца банка "Югра" будут судить по делу о растрате 23,6 млрд руб.

Новый выход со станции метро "Комсомольская" построят в Москве

Пандемия коронавируса

Власти Москвы решили свернуть еще 4700 ковид-коек

Власти Москвы решили свернуть еще 4700 ковид-коек

Метель и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в конце недели

Метель и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в конце недели

Чиновники подтвердили смерть 2 пациентов в больнице в Подмосковье

Росздравнадзор проверит подмосковную больницу после гибели трех пациентов

Пандемия коронавируса

Врач назвала беременность абсолютным противопоказанием к COVID-прививке

Врач назвала беременность абсолютным противопоказанием к COVID-прививке

В подмосковной больнице умерли три пациента из-за отключения подачи кислорода

В подмосковной больнице умерли три пациента из-за отключения подачи кислорода

До 30 см снега выпадет в Москве с пятницы до воскресенья

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');