Присяжные признали московского полицейского виновным в расстреле коллег в метро

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных заседателей признала виновным бывшего столичного полицейского Алексея Смирнова в расстреле коллег на станции столичного метрополитена "Рязанский проспект" в сентябре 2019 года.

"В Московском городском суде коллегия присяжных заседателей огласила вердикт по уголовному делу в отношении Алексея Смирнова, согласно которому он признан виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в четверг.

"На вопрос, заслуживает ли Смирнов снисхождения, присяжные единодушно ответили, что "да", - уточнили в Мосгорсуде.

Еще по одному эпизоду посягательства и по обвинению в получении двух взяток присяжные оправдали Смирнова.

Пожизненного срока не будет

Таким образом, в соответствии с вердиктом присяжных Смирнову не будет назначено максимальное наказание, предусмотренное обвинением в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, - пожизненное лишение свободы.

После оглашения вердикта присяжных следует стадия обсуждения его последствий сторонами без участия заседателей. Затем суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора в соответствие вердикту.

Обсуждение последствий вердикта коллегии присяжных заседателей назначено на 17 февраля в 11:00, сообщили в Мосгорсуде.

Следствием Смирнову было предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), получении взятки с вымогательством (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) и получении взятки в размере, не превышающем 10 тыс. руб. (часть 1 статьи 291.2 УК РФ).

Согласно фабуле дела, вечером 18 сентября 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" во время задержания по подозрению в получении денежных средств от гражданина, не имеющего документов, Смирнов – на тот момент 34-летний сотрудник патрульно-постовой службы – начал стрелять в сотрудников Отдела собственной безопасности подразделения МВД из табельного оружия.

В результате один оперативник от полученных ранений скончался на месте, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии, третий убежал, а Смирнова задержали.

Как заявляли в главке столичного Следственного комитета, в ходе следствия было установлено, что незадолго до случившегося, в мае 2019 года, Смирнов вымогал и получил взятку в 20 тыс. руб. с гражданки иностранного государства за непривлечение ее к административной ответственности.

Присяжные установили, что сотрудники отдела собственной безопасности УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, выполняя свои обязанности, представились и предъявили свои служебные удостоверения. Смирнов во избежание неблагоприятных для себя последствий в связи с получением взятки не менее девяти раз выстрелил из табельного пистолета в сотрудников полиции, ранив двоих из них.