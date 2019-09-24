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Расстрелявшего коллег московского полицейского проверят на вменяемость

Расстрелявшего коллег московского полицейского проверят на вменяемость
Сотрудник МВД Алексей Смирнов (справа)
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В рамках уголовного дела прапорщика московской полиции Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег в метро, проведут ряд криминалистических исследований, в том числе психолого-психиатрическую экспертизу Смирнова для ответа на вопрос, отдавал ли он отчет в своих действиях в момент совершения преступления.

Об этом рассказал "Интерфаксу" информированный источник. Собеседник агентства также сообщил, что Смирнов уволен из органов МВД.

18 сентября двое сотрудников собственной безопасности УВД на метрополитене в вестибюле станции "Рязанский проспект" задержали по подозрению в получении взятки прапорщика патрульно-постовой службы 34-летнего Смирнова. Внезапно тот выхватил табельный пистолет и несколько раз выстрелил в коллег.

От полученных ранений старший лейтенант полиции Максим Веялко скончался на месте, подполковник Алексей Лимонов - был госпитализирован в тяжелом состоянии. Смирнова задержали прибывшие полицейские.

Позднее следователи московского главка СК предъявили ему обвинение по статье 317 Уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, Пресненский суд Москвы 20 сентября санкционировал его арест.

Алексей Смирнов Москва МВД

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