Занесенная снегом Москва побила суточный рекорд осадков 1973 года

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Снегопад, обрушившийся на Москву в ночь на 12 февраля, к 18:00 пополнил февральскую норму осадков сразу на 9 мм, и город второй раз с начала года встал в десятибалльных пробках.

Как сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы, в столице с ночи выпало 25% месячной нормы осадков, которая в феврале насчитывает 36 мм. Данные были получены с главной метеостанции города на ВДНХ

По информации Гидрометцентра России, в пятницу был побит суточный рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году (7 мм).

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, пик снегопада в Москве придется на период с полуночи до 15:00 субботы. В столичном регионе сохранятся местами метель, гололедица и снежные заносы, порывистый ветер до 17 м/с.

Полностью осадки прекратятся поздним вечером в воскресенье, 14 февраля. По разным оценкам, прирост снега в Москве за три дня составит от 25 до 35 см.