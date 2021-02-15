Летевший в Челябинск Superjet вернется в Шереметьево из-за технических проблем

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Superjet сообщением Москва - Челябинск возвращается в аэропорт вылета, предварительно, из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он уточнил, что посадка будет осуществлена в аэропорту Шереметьево.

В свою очередь, в авиакомпании "Россия" "Интерфаксу" подтвердили факт технической неисправности на борту SSJ100 сообщением Москва - Челябинск.

"Самолет рейса 6259 Москва-Челябинск, выполняемый на SSJ100, возвращается в аэропорт вылета Шереметьево по технической причине из-за срабатывания одного из датчиков в кабине пилотов. Пассажиры будут пересажены на резервное воздушное судно, которое готовится к вылету после 16:30", - сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании.

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