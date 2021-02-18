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Московским школьникам блиц-опросы помогут адаптироваться к очной учебе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В московских школах для адаптации детей, отвыкших от очной учебы, стали устраивать блиц-опросы на сложные темы в начале уроков и вводить занятия по подготовке к экзаменам, рассказала телеканалу "Россия 24" заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Блиц-опросы учителя проводят, чтобы выяснить, какие темы, пройденные удаленно, вызвали наибольшие проблемы.

Ученики 9-11 классов могут принять участие в проекте "Суббота московского выпускника", в рамках которого лучшие учителя города разбирают сложные задания по единому и основному государственным экзаменам.

На базе "Московской электронной школы" ученикам предоставлена возможность для самодиагностики знаний.

"Мы, конечно, постараемся по максимуму создать организационные и различные другие образовательные механизмы, которые этот процесс упрощают (...), помогают детям восстановить знания, (...) нивелировать определенные пробелы, у кого они появились", - сказала Ракова.

Осенью в Москве каникулы объявили раньше обычного - в октябре, а после них в школы вернулись только ученики младших клкассов, тогда как старшеклассников отправили учиться дистанционно. В конце зимних каникул мэр Сергей Собянин решил, что с 18 января все классы вернутся к очной учебе.

Хроника коронавируса. Февраль.

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