Московским священникам потребовалась материальная помощь патриархии

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил попечительскую комиссию при епархиальном совете Москвы помочь деньгами в 2021 году нуждающимся священнослужителям и церковнослужителям епархии из средств Московской патриархии, сообщил сайт РПЦ.

Они получат помощь в том числе на детей дошкольного в возраста.

Помощь получат священники, которые обеднели из-за пандемии.

Это уже не первый случай выделения средств для нуждающихся клириков во время пандемии. Кроме того, в мае 2020 года патриарх распорядился сократить на четверть отчисления за 2020 год приходов и епархий России в Московскую патриархию.