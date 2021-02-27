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Председатель Мосгордумы поддержал остановку голосования о памятнике на Лубянской площади

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поддержал решение мэра Москвы Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь в прежнем виде.

"Поддерживаю принятое решение", - написал Шапошников на своей странице в фейсбуке, комментируя решение мэра пока не устанавливать на Лубянке памятник.

По словам Шапошникова, вопрос об установке памятника "стал камнем преткновения и вылился в некую коллизию между сторонниками того или иного мнения".

Ранее в пятницу мэр столицы Сергей Собянин заявил, что памятник на Лубянской площади в Москве не будут устанавливать; общественное мнение разделились примерно пополам, а для такого рода решения требуется больше согласия людей. По его словам, памятники на улицах "должны не раскалывать, а объединять общество".

Голосование по выбору памятника для установки на Лубянской площади открылось в проекте "Активный гражданин" в четверг. Москвичам было предложено выбрать между памятниками-кандидатами - Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.

С инициативой проведения голосования выступила Общественная палата Москвы, решение об этом было принято 19 февраля на заседании совета палаты.

Вопрос об использовании территории в центре Лубянской площади обсуждается уже много лет. В частности, коммунисты неоднократно призывали вернуть на площадь памятник Феликсу Дзержинскому. Подобное обращение к мэрии ранее подписали писатели Захар Прилепин и Александр Проханов, а также ряд других общественных деятелей. Позднее около трех десятков историков, публицистов и общественных деятелей обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой установить на Лубянке памятник князю Ивану III. Также озвучивались инициативы по установке памятников Александру Невскому и Юрию Андропову, а также размещении там часовни святому христианскому мученику Феликсу.

Памятник Дзержинскому был демонтирован с Лубянской площади в 1991 году после провала августовского путча. Монумент, созданный по проекту скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова, перенесли в парк "Музеон".

Алексей Шапошников Москва Сергей Собянин Лубянская площадь Феликс Дзержинский Александр Невский

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