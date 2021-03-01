Мосгорсуд признал законным заочный арест соратника Навального Волкова

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте Леонида Волкова - соратника и руководителя сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального.

Постановление Басманного суда от 10 февраля о заочном аресте Волкова оставлено без изменений, апелляционная жалоба на это постановление - без удовлетворения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в понедельник.

Ранее Басманный суд по ходатайству следствия арестовал Волкова на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания в России.

Волкову вменяется склонение несовершеннолетних к совершению противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях (п.п. "а", "в" ч 2. ст. 151.2 УК РФ). Он объявлен в межгосударственный розыск, то есть в пределах территории государств-участников СНГ.

Речь идет об уголовном деле по факту вовлечения через интернет "сторонниками Навального подростков в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни".

Как заявляли в Следственном комитете, в ходе расследования были найдены видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

Сам оппозиционер, комментируя уголовное дело, заявлял, что не нашел в материалах следствия доказательств его причастности к вменяемому преступлению.