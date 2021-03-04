В Москву доставлен первый "особо большой" автобус от КамАЗа

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Москву доставлен первый автобус "особо большой вместимости", им одновременно смогут пользоваться до 162 пассажиров, сообщает в четверг департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Первый особо большой автобус от КамАЗ уже в Москве! Ближайшие две недели его будут тестировать без пассажиров", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что новая машина сможет перевозить до 162 пассажиров вместо 93.

Длина особо большого автобуса - 18 м, в нем оборудовано 44 места для сидения (вместо 31 в автобусе большой вместимости).

Ожидается, что на основе этой модели КамАЗ разработает электробус особо большой вместимости, добавили в департаменте.