Семь подпольных игровых клубов закрыли в Москве с начала года

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Три уголовных дела возбудили в Москве по факту организации незаконных азартных игр с начала года, закрыто семь подпольных клубов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"В январе-феврале 2021 года в Москве закрыто семь подпольных игровых клубов. (...) Всего с начала года в городе проведено 11 контрольных мероприятий по пресечению незаконных азартных игр, по результатам которых возбуждено три уголовных дела", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по результатам этих мероприятий к уголовной ответственности привлекли пять физических лиц.

Из нелегальных игорных заведений изъяли 160 единиц оборудования. В нескольких магазинах демонтировали терминалы, которые использовались для проведения незаконных азартных игр.