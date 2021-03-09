Общегородской субботник пройдет в Москве 24 апреля

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Общегородской субботник намечен в Москве на 24 апреля, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Участники субботника будут работать в парках и дворах, на территориях объектов социальной сферы - убирать мусор с газонов, собирать прошлогоднюю листву, обустраивать цветочные клумбы, а также принимать участие в высадке деревьев и кустарников", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на субботник пригласят школьников, студентов, сотрудников предприятий и всех москвичей, которые хотят принять участие в благоустройстве города. Участникам выдадут необходимый инвентарь.

Информацию о проведении субботника и пунктах выдачи инвентаря опубликуют в местных средствах массовой информации, на сайтах префектур и районных управ.