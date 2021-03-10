К 2023 году в метро Москвы без информационных экранов останутся 13% вагонов

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - К 2023 году в московском метро информационные экраны появятся в 6000 вагонах, это 87% от всего парка вагонов метрополитена, сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

Сейчас, по его словам, более 17 700 экранов висят в примерно 4000 вагонах.

На экранах показывают московские новости, советы эпидемиологов, данные об изменениях в работе транспорта и о пересадках.

Мэр также сообщил, что в метро продолжат устанавливать терминалы для выдачи SIM-карт. Сейчас их 45, до конца весны их должно стать уже 80. Пока они выдали больше 5000 карт.