Сергей Митрохин оштрафован на 300 тысяч рублей за акцию 23 января

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Москве Тверской суд оштрафовал депутата Мосгордумы Сергея Митрохина на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил организации массовой акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП), сообщил его адвокат Сергей Тельнов.

Он пообещал обжаловать этот штраф.

Депутата в связи с этим делом задержали 12 марта, когда он проводил встречу с избирателями в Пресненском районе. Сотрудник в штатском и двое полицейских подошли к нему и сообщили, что он задержан за участие в акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Политика доставили в ОВД "Тверской".

17 марта Митрохина задержали у здания Совета Федерации, где он, по его словам, наблюдал за одиночным пикетом и разговаривал с журналистами. Его обвинили в организации несанкционированного мероприятия.

23, 31 января и 2 февраля в регионах России, в том числе в Москве прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального.