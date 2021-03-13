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Вороновский COVID-госпиталь выдвинули на премию MIPIM Awards

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Проект инфекционного госпиталя в Вороновском выдвинут на престижную международную премию MIPIM Awards, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

По его словам, проект центра инфекционных болезней "Вороновское" допущен к участию в основном этапе конкурса в номинации "Best healthcare development" ("Лучший проект в области здравоохранения").

Бочкарев сказал, что госпиталь был возведен в рекордные для такого объекта сроки - за 37 дней. Как он отметил, "его необходимость и значимость в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции сложно недооценить".

Заммэра сообщил, что в сооружении госпиталя задействовали лучших специалистов строительной отрасли Москвы - более 27 подрядных организаций, свыше 11 тысяч строителей и 1500 различных строительных машин.

Как подчеркнул Бочкарев, итоги конкурса MIPIM Awards будут подведены осенью этого года в рамках Международной инвестиционной выставки недвижимости MIPIM во Франции.

Награда MIPIM Awards является одной из самых авторитетных и значимых в сфере архитектуры и строительства, отметил он.

Заммэра напомнил, что московские проекты участвуют в конкурсе с 2010 года и два года подряд занимают призовые места: в 2019 году парк "Зарядье" с концертным залом был признан победителем и удостоен специального приза жюри премии MIPIM Awards, в 2020 году Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой победил в номинации "Лучший объект спортивного и культурного назначения".

Хроника коронавируса. Март.

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Москва Вороновское MIPIM Awards Коронавирус

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