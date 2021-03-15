В Москве на 2021 год запланировали четыре велофестиваля

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Москве планируют вернуться к практике проведения велосипедных фестивалей в 2021 году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В этом году, по просьбам москвичей, мы вернем велофестивали. Если не будет сложностей с коронавирусом, то проведем их четыре раза", - привели слова Ликсутова в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Заммэра пояснил, что весенний велофестиваль пройдет 23 мая, ночной – 10 июля, осенний – 5 сентября, а зимний – 12 декабря.

Ликсутов также напомнил, что в 2021 году власти планируют установить более 1 тыс. парковок для личных велосипедов. Городской велопрокат пополнится еще 1 тыс. велосипедов, 500 из них будут электрическими. Парк самокатов, как ожидается, станет больше на 4 тыс. электрических самокатов. В городе появится 67 новых станций проката велосипедов, будет проложено до 100 км временных велополос в четырех районах города: Академическом, Марьино, Отрадное и Строгино.

В 2020 году с помощью городского проката велосипедов жители столицы сделали 5,7 млн поездок, около 2 млн поездок было сделано с помощью взятых напрокат самокатов.