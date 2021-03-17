Мосгордума и МГИК начали готовить изменения в избирательный кодекс столицы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Мосгордума совместно с Мосгоризбиркомом (МГИК) готовят изменения в избирательный кодекс Москвы, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"В настоящее время мы совместно с Мосгоризбиркомом ведем работу по подготовке текста проекта закона города Москвы о внесении изменений в "Избирательный кодекс города Москвы", - написал Шапошников на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что, согласно закону №154-ФЗ, на выборах в органы государственной власти субъекта РФ сбор подписей избирателей может осуществляться с использованием портала госуслуг.

По словам Шапошникова, проект закона планируется принять весной, чтобы он действовал уже на ближайших выборах, так как в 2021 году состоятся довыборы в Московскую городскую Думу и муниципальные выборы в районе Щукино.