Мосгордуме рекомендовали открыть 33 новых участка мировых судей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Комиссия по законодательству, регламентам, правилам и процедурам Моссгордумы большинством голосов рекомендовала столичному парламенту увеличить число участков мировых судей ч 438 до 471, передал корреспондент "Интерфакса".

Председатель комиссии Александр Семенников объяснил, что население Москвы продолжает расти, на 1 января 2020 года в городе проживало около 12,7 млн человек, а увеличение числа участков мировых судей в последний раз проводили в 2002 году.

"Это означает, что количество (...) участков и количество мировых судей в городе Москве должно быть больше, чем мы имеем на сегодняшнюю минуту. (...) Мы понимаем, что сегодня мы в состоянии увеличить количество мировых участков в городе на 33 и корпус мировых судей увеличить на 33 человека", - сказал депутат.

По его словам, это серьезно облегчит доступ москвичей к системе правосудия, а позволит им решать споры во всех видах процессов в более сжатые сроки.

Для увеличения числа участков Мосгордума должна принять постановление "О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 1 федерального закона "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации". Затем это решение поступит на рассмотрение в Госдуарственную думу.

По нормативам судебные участки в России создаются из расчета численности населения на одном участке от 15 тысяч до 23 тысяч человек, отметил также Семенников.