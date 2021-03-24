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Суд вернется к "делу Baring Vostok" 31 марта

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы через неделю продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви и его коллег, передал корреспондент "Интерфакса".

"Объявляется перерыв в судебном заседании до 31 марта до 11:00", - сообщила председательствующая Анна Сокова.

В среду гособвинение представляло суду письменные материалы дела.

На следующем заседании прокуроры продолжат исследование документов.

Мещанский суд 2 февраля приступил к рассмотрению по существу так называемого дела Baring Vostok в отношении Калви и его коллег. Кроме американского бизнесмена, на скамье подсудимых шесть человек.

В чем обвиняют фигурантов дела Baring Vostok

Как следует из оглашенного в суде обвинительного заключения, всем подсудимым вменяется растрата, а именно хищение имущества банка "Восточный" с использованием служебного положения в составе организованной группы в особо крупном размере.

Согласно обвинению, в 2015 году фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им Первому коллекторскому бюро (ПКБ) двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств.

Общая сумма похищенных денежных средства составила более 2,5 млрд руб., говорится в обвинении.

Организатором группы, отмечается в обвинительном заключении, был Калви, который осуществлял общее руководство ее участниками, координировал их действия, распределял роли и "все указания которого неукоснительно исполнялись".

Никто из фигурантов не признает вину.

Baring Vostok Майкл Калви Москва Мещанский суд

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