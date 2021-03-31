Пожар в доме стрелявшего по полицейским мужчины в Мытищах потушен

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС ликвидировали пожар в Мытищах в доме стрелявшего из окна мужчины, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар в Мытищах ликвидирован на площади 65 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Владимир Барданов, открывший огонь во вторник по полицейским, имел проблемы с законом и кредиторами, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"У него было несколько судимостей по уголовным делам. Несколько раз он также был объявлен в федеральный розыск как скрывшийся от следствия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Барданову неоднократно выписывали административные штрафы за нарушения ПДД. "Чаще были штрафы за превышение установленного скоростного режима", - подчеркнул источник.

Кроме того, собеседник отметил, что погибший имел проблемы с кредиторами. "Он был в "черных" списках нескольких кредитных организаций, часто получал отказы по выдаче кредитов", - сказал источник.

Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД приехали к частному дому в поселке Вешки близ Мытищ для проверки информации о незаконном хранении оружия. В ответ 61-летний владелец дома начал стрелять, а также бросил в силовиков две гранаты. В течение дня он продолжал вести огонь, забаррикадировавшись в доме. Один из спецназовцев был ранен.

В ходе спецоперации силовики применили гранатометы в направлении огневой точки, откуда, предположительно, хозяин дома вел стрельбу по правоохранителям. После этого дом загорелся, к месту прибыли спасатели.

Как сообщил информированный источник агентства, забаррикадировавшийся мужчина - предприниматель Владимир Барданов, 1960 года рождения. По его словам, ранее Барданов владел несколькими частными охранными предприятиями.

Поздно ночью стало известно, что мужчину обнаружили без признаков жизни в его доме во время проливки конструкций после пожара.