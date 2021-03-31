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Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве
Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Прирост осадков за минувшую ночь в столице, по предварительным данным, составил 7 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в среду.

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"В городе выпала пятая часть месячной нормы осадков", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены в 6:00 среды с главной метеостанции Москвы на ВДНХ. Месячная норма осадков для марта в столице насчитывает 34 мм.

По прогнозу синоптиков, в среду днем в столице потеплеет до +10 градусов.

Ранее в мэрии Москвы сообщили, что к вечеру среды может выпасть до 18 мм осадков - более половины месячной нормы. Городские службы переведены в усиленный режим работы.

Москва

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