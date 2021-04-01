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Полиция Москвы раскритиковала службы безопасности банков

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Одна из главных причин, способствующим дистанционным кражам денег у банковских клиентов, это то, что службы безопасности банков не реагируют должным образом на сомнительные транзакции, заявили в ГУ МВД Москвы.

"Как правило, вместо проведения полноценных проверок они ограничиваются фиксацией этих транзакций с последующим направлением материалов в правоохранительные органы, - говорится в пресс-релизе. - Имеют место факты разглашения сотрудниками кредитно-финансовых организаций банковской тайны, а также утечек персональных данных клиентов, по которым приняты меры в соответствии с законом".

Управление уже подготовило обращения в Банк Москвы и столичную прокуратуру с требованием принять меры в отношении банков, нарушающих законодательство о банковской деятельности.

В полиции добавили, что сейчас ее сотрудники по поручению городской прокуратуры проверяют примерно 35 000 сомнительных транзакций, сигналы о которых поступили из Сбербанка. Пока в подавляющем большинстве случаев транзакции носят законный характер и не содержат признаков противоправных деяний, отметили в пресс-службе.

"Московская полиция еще раз напоминает гражданам, что ее сотрудники в ходе проверок информации о возможных дистанционных хищениях денежных средств не звонят клиентам банков, не интересуются реквизитами их банковских счетов и кредитных карт, не требуют перевода денег на резервные счета. При необходимости вызова гражданина в отдел полиции для опроса ему направляется повестка", - говорится в пресс-релизе.

Москва МВД Банк России

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