Водителя каршеринга назвали возможным виновником смертельного ДТП в Москве

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Аварию на юге Москвы мог спровоцировать водитель каршерингового автомобиля, выехавший на встречную полосу.

По сообщению пресс-службы столичного управления Госавтоинспекции, водитель в январе был лишен прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Как сообщалось ранее в субботу, в районе дома 10 по улице Орджоникидзе столкнулись такси и автомобиль каршеринга. По предварительным данным, погибли оба водителя.

Департамент транспорта Москвы уточняет в своем телеграм-канале, что перекрыты первая и вторая полосы движения по улице Орджоникидзе по направлению к ТТК.