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СК начал проверку в связи с гибелью сына худрука детской студии "Непоседы"

СК начал проверку в связи с гибелью сына худрука детской студии "Непоседы"
Архивное фото
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В подмосковном Солнечногорске проводится проверка в связи с гибелью сына художественного руководителя детской студии "Непоседы".

"Следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного домовладения", - сообщила в воскресенье журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

По предварительным данным, школьник выпал из окна во время фотографирования.

Ранее в СМИ появилась информация, что вечером 3 апреля сын худрука детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян 14-летний Кирилл выбрался из окна своей комнаты на крышу, после чего сорвался с нее.

"Непоседы" - детская студия, из которой в свое время вышли Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, Юлия Малиновская, солистки группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина, ди-джей радио "Европа плюс" Сева Полищук, ведущий телеканала "Ю" Артем Шалимов. С основания студии в 1991 году художественным руководителем театра-студии является Елена Пинджоян.

Подмосковье Солнечногорск Непоседы

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