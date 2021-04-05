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В Москве введут еще 250 машино-мест после перевода 7 улиц на одностороннее движение

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в 2021 году на девяти улицах по просьбам горожан изменят схему движения, семь из них сделают частично односторонними, за счет этого в городе появятся 252 новых мест для парковки, сообщил городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Юго-Восточном административном округе оборудуют 100 таких машино-мест, в Северо-Восточном и Западном округах - по 50 мест и еще 52 места - в Восточном административном округе.

Односторонними в текущем году станут участки улиц Добролюбова, Спортивная, Клочкова, Плотинная, 6-го проспекта Новогиреева, а также двух проектируемых проездов - №765 и №2263.

Кроме того, планируют изменить направление движения на участке Олонецкого проезда (от улицы Манежинского до Староватутинского проезда), а также сделать двухсторонним участок проектируемого проезда №6334.

В мэрии считают, что помимо создания дополнительных парковочных мест, эти изменения позволят исключить проблему встречного разъезда на узких улицах.

Москва Дептранс

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