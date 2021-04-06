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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42Заразились
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Суточный показатель выздоровления от COVID немного вырос в Москве

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Еще 1747 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки.

В столице поправились за этот период после перенесенного COVID-19 1193 человека, это почти в полтора раза больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

За сутки коронавирус привел к смерти 54 человек. С начала пандемии скончались 16 тыс. 976 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 1193 пациента - это почти в 1,5 раза больше, чем 5 апреля. Всего от COVID-19 в Москве излечились 951 851 человек. Накануне сообщалось о 815 выписанных и 50 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 6 апреля составляет 1 млн 038 190.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, а также 1 и 3 апреля, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

Москва коронавирус

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