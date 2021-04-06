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В России за сутки зарегистрировано 8,3 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировано 8,3 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Еще 8 328 эпизодов заражения коронавирусной новой инфекцией выявлено в России за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Скончались за этот период 389 человек. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 101 106.

Поправились и выписаны 4,22 млн пациентов, в том числе 8 902 за сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах страны. В Москве суточный COVID-прирост составил 1747. В Петербурге 702 новых зараженных, в Московской области - 533.

Российская столица по-прежнему лидирует по количеству суточного прироста заболевших, наименьшее количество зарегистрировано в Еврейской АО, в Республике Алтай и Чукотском АО - по два случая за сутки, в Ненецком АО и Тыве - по одному.

За все время пандемии коронавируса в РФ было выявлено 4,59 млн эпизодов инфицирования.

Хроника коронавируса. Апрель.

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