Благоустройство Садовнической набережной завершится в августе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В августе 2021 года планируют завершить работы по благоустройству, которые стартовали на Садовнических набережной и улице, а также в Раушских переулках, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"Благоустройство территории проводится в рамках комплексной задачи формирования комфортной городской среды, в том числе вдоль Москвы-реки. Основная цель - создать на набережных удобную прогулочную зону, раскрыть их рекреационный потенциал, сохранив при этом транзитную функцию. (...) Основные работы по благоустройству планируется завершить в августе этого года", - сказал Бирюков.

По его информации, в ходе благоустройства тротуары замостят гранитной плитой, на проезжей части поменяют асфальтобетонное покрытие. "На Садовнической улице около Детской музыкальной школы имени Джорджа Гершвина будет создано авторское мощение тротуара в виде партитуры с нотами и скрипичным ключом. Этот рисунок выложат в гранатовом амфиболите", - подчеркнул заммэра.

Он отметил, что для обеспечения безопасности пешеходов на Садовнических набережной и улице, а также в Раушских переулках установят 320 новых фонарей с энергосберегающими лампами. Парапеты набережной акцентируют при помощи 380 специальных светильников.

"Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, дополнительно будут высажены более 70 новых деревьев-крупномеров, в том числе красный клен и декоративная яблоня. Они создадут защитную зону между тротуаром и дорогой", - уточнил заммэра.

Бирюков пояснил, что на территории приведут в порядок существующие газоны и разобьют новые. Общая площадь зеленого ковра превысит 4 тыс. кв. метров. Кроме того, Садовнические набережную и улицу украсят более 740 кв. метров цветников.