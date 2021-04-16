Стена обрушилась в школе в приморском селе Воздвиженка

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Стена рухнула в здании школы в приморском селе Воздвиженка, люди не пострадали.

"Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту обрушения стены в здании школы, расположенной в селе Воздвиженка. Ученики и персонал не пострадали. Порядка 220 детей временно переведены на дистанционное обучение", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу представитель надзорного ведомства края.

По требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен, на месте работают специалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего.