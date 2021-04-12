Столичным автомобилистам рекомендовали поменять резину

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Стабильная теплая погода установилась в Москве, значит, водители могут приступить к замене резины, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"В Москве установилась стабильная теплая погода, и даже ночью температура не опускается ниже нуля градусов. Значит, водители уже могут менять зимнюю резину на летнюю", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пик очередей в шиномонтаж на замену резины обычно приходится на выходные дни и майские праздники, поэтому в ЦОДДе рекомендуют водителям по возможности "переобувать" свой автомобиль в будний день, пользоваться услугами мобильных мастерских или заранее записываться в шиномонтаж.

Использовать сезонные покрышки необходимо из соображений безопасности: летние шины более основательно держат автомобиль при положительных температурах и на сухом, и на мокром асфальте. В теплое время года зимняя резина теряет свои свойства, что ухудшает сцепление с дорогой и может привести к авариям, отметили в ЦОДДе.