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Семь человек пострадали в аварии с автобусом в центре Москвы

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Автобус въехал в фонарь в центре Москвы, есть пострадавшие.

По информации столичного департамента транспорта, в ДТП на Марксистской улице пострадали семь человек. "Водителя извлекли, у него ушибы головы и ног. У пассажиров – ушибы, тяжелых травм нет. Всем оказывают необходимую помощь", - говорится в телеграм-канале департамента.

По данным ведомства, автобус марки ЛиАЗ, попавший в аварию, – 2018 года выпуска. Стаж 42-летнего водителя в автобусном парке – 19 лет. "Мосгортранс" проведет служебную проверку по этому инциденту.

Ранее в МЧС Москвы сообщили, что пострадали десять человек. "Пострадали девять пассажиров и один водитель - он зажат", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что автобус столкнулся с мачтой освещения.

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