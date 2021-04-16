Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 15 апреляЗаразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

Три человека пострадали в аварии с участием реанимобиля во Владивостоке

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Реанимационный автомобиль скорой помощи и легковая машина столкнулись во Владивостоке, пострадали три человека, сообщает в пятницу пресс-служба городского управления ГИБДД.

"Водитель автомобиля скорой помощи ехал, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, на перекрестке реанимобиль столкнулся с машиной Toyota Aqua", - говорится в сообщении.

В аварии пострадали 56-летний водитель автомобиля скорой помощи, 34-летний водитель Toyota Aqua и его пассажир. Авария произошла на улице Спортивной.

По данным пресс-службы, стаж водителя служебного транспортного средства составляет 16 лет. Стаж водителя легковой машины - 5 лет. В этом году участников автоаварии не привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

Владивосток

Новости по теме

Новости

Новым руководителем подмосковных приходов станет архиерей Кубани митрополит Павел

Замглавы "Альянса врачей" дали 8 суток за анонс акции у колонии Навального

Туристам вернут деньги по договорам, заключенным до 31 марта 2020 г.

Туристам вернут деньги по договорам, заключенным до 31 марта 2020 г.

Облигации федеральные запрещенные. Обобщение

Облигации федеральные запрещенные. Обобщение

Что произошло за день: четверг, 15 апреля

Арестован подозреваемый в убийстве вора в законе Али Гейдарова

Вынесен приговор убийце татарстанского бизнесмена, который ранее отбился от грабителей

В СВР сочли бредом заявления США о причастности службы к атаке на SolarWinds

В СВР сочли бредом заявления США о причастности службы к атаке на SolarWinds

Минцифры предложило создать отдельный суд для IT-компаний

США ввели санкции против ряда россиян из-за Крыма

США ввели санкции против ряда россиян из-за Крыма
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');