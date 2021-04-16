Три человека пострадали в аварии с участием реанимобиля во Владивостоке

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Реанимационный автомобиль скорой помощи и легковая машина столкнулись во Владивостоке, пострадали три человека, сообщает в пятницу пресс-служба городского управления ГИБДД.

"Водитель автомобиля скорой помощи ехал, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, на перекрестке реанимобиль столкнулся с машиной Toyota Aqua", - говорится в сообщении.

В аварии пострадали 56-летний водитель автомобиля скорой помощи, 34-летний водитель Toyota Aqua и его пассажир. Авария произошла на улице Спортивной.

По данным пресс-службы, стаж водителя служебного транспортного средства составляет 16 лет. Стаж водителя легковой машины - 5 лет. В этом году участников автоаварии не привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.