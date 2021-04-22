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Москвичам пообещали дождливую погоду до конца недели

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Дождливая погода и небольшое понижение температуры воздуха ожидают жителей Москвы и области до конца текущей недели. Это следует из данных прогноза погоды, опубликованных на сайте Гидрометцентра России в четверг.

Ожидается, что до конца дня четверга воздух в столице и Подмосковье прогреется до 14-16 градусов, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

Похожая погода сохранится в пятницу, во второй половине дня возможна гроза и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

В ночь на субботу осадки усилятся, температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. Днем 24 апреля также будет дождливо, и температура воздуха не поднимется выше +7...+9 градусов.

В воскресенье будет облачно и прояснениями, но возможен дождь со снегом, днем до 9 градусов тепла.

В ночь на понедельник прогнозируется дождь со снегом, температура воздуха -2...+3 градуса, днем +7...+9 градусов. Похожая погода будет и во вторник, 27 апреля.

Москва

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