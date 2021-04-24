Затяжные дожди принесли в Москву почти 70% месячной нормы осадков

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - За сутки с небольшим в столице выпало около 30 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы. Представитель метеобюро уточнил, что это предварительные данные, полученные с опорной метеостанции Москвы на ВДНХ.

Месячная норма осадков апреля в столице - 44 мм.

Гидрометцентр России в свою очередь информирует, что в Москве с 21:00 субботы (24 апреля) до 21:00 понедельника (26 апреля) ожидаются порывы ветра до 15 м/с. В городе объявлен повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

По данным синоптиков, период сильных осадков в столичном регионе завершился. В ночь на воскресенье температура воздуха в Москве может опустится до нуля, в Подмосковье - до минус 2 градусов. Днем ожидаются 5-7 градусов, будет облачно, с прояснениями.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что сильный ветер, порывы которого в Москве превышали 20 м/с, повалил в пятницу почти 40 деревьев. Упавшими деревьями были травмированы 13-летняя девочка и 40-летняя женщина.

Подтоплений городских территорий из-за сильного дождя зафиксировано не было.