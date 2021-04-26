Движение в центре Москвы ограничат во вторник вечером из-за подготовки ко Дню Победы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Движение по некоторым улицам в центре Москвы ограничат 27 апреля из-за подготовки ко Дню Победы, сообщает столичный департамент транспорта.

"В Москве продолжается подготовка ко Дню Победы. Уже завтра вечером (27 апреля в 21:00) перекроют несколько улиц в центре - это Тверская, Моховая, Охотный ряд и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также изменятся маршруты наземного транспорта в центре города. Департамент советует планировать поездки заранее.

Там также отметили, что "следующие большие ограничения ждут нас 29 апреля, 4, 7 и 9 мая".