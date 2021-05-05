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Wildberries отметил рост спроса на свитера и зонты из-за холодной весны

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries отметил спрос на климатическую технику и различные аксессуары для защиты от неблагоприятной погоды (в частности, зонты и дождевики) из-за холодной и дождливой весны.

По данным аналитической службы Wildberries, с 26 апреля по 2 мая 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заказов обогревателей увеличилось на 102%, тепловентиляторов - на 194%, конвекторов - на 263%, сообщили в компании. Средний чек на популярные модели обогревателей составил около 2 тыс. рублей.

Количество заказов электроодеял за неделю выросло в 11 раз год к году, продажи грелок увеличились на 60%.

Пасмурная и преимущественная дождливая погода также стала причиной роста спроса на различные аксессуары и одежду, которую обычно приобретают осенью. За последнюю неделю продажи дождевиков увеличились на 484% год к году, зонтов - на 408%. Продажи свитеров увеличились на 106%.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Его оборот в 2020 году вырос на 96%, до 437,2 млрд рублей.

Wildberries

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