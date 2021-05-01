Метро к аэропорту "Внуково" запустят в 2023 году

В аэропорту "Внуково" Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Строительство участка "желтой" линии метро до аэропорта "Внуково" планируется завершить через два года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"В настоящее время продолжаются работы по строительству участка Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта "Внуково". В частности, почти завершено возведение многосоставных конструкций метромоста через реку Ликову в новой Москве. Запуск нового участка линии намечен на 2023 год", - рассказал он.

По его словам, длина участка "Рассказовка" - "Внуково" составляет почти 5 км и здесь откроются две станции "Пыхтино" и "Внуково".

Станция "Внуково" будет расположена вдоль территории терминала "А" аэропорта и станции аэроэкспресса. Будущую станцию метро планируется интегрировать с инфраструктурой аэропорта и железной дорогой. Проект также предусматривает строительство перехватывающего паркинга.

На проектирование и строительство этого участка метро выделено около 34,47 млрд рублей.