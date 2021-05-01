В Москву доставили благодатный огонь

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Благодатный огонь из Иерусалима в субботу около девяти часов вечера доставлен в Москву, сообщили "Интерфаксу" в делегации Фонда Андрея Первозванного.

Несколькими часами ранее, около 14:00 по московскому времени, огонь зажегся в алтаре храма Гроба Господня, откуда Иерусалимский патриарх Феофил вынес его паломникам, и они зажгли от священного пламени свои свечи и лампады. Одну из лампад посол России в Израиле Анатолий Викторов, находившийся в храме, оперативно доставил в аэропорт, откуда святыню спецбортом отправили в Москву.

Из-за угрозы заражения коронавирусом в аэропорту "Внуково" второй год подряд благодатный огонь не будут встречать верующие - священное пламя доставят в храм Христа Спасителя и в 15 других церквей Москвы, а также отправят самолетами и автотранспортом в более чем 20 регионов России.