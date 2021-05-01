Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:31Заразились
на 01.05В России 4 814 558+9 270В мире 151 397 939+877 473

В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония зажжения благодатного огня.

В прошлом году из-за жесткого локдауна храм Гроба Господня был закрыт, внутрь пустили только Иерусалимского патриарха и небольшое количество клириков. На этот раз ограничения смягчили: внутрь пустили паломников, у которых были свидетельства о вакцинации или справки об отрицательном тесте на COVID-19. В общей сложности в храм были допущены около 2,5 тыс. человек, то есть почти вчетверо меньше, чем было до пандемии.

Учитывая большой интерес православных к появлению благодатного огня и недавнюю трагедию в Израиле, когда на церемонии по случаю иудейского праздника Лаг ба-Омер в давке погибло 45 человек, безопасность паломников в Старом городе Иерусалима обеспечивает тысяча полицейских.

Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи. После схождения огня патриарх передал святыню собравшимся в храме, которые зажгли от нее лампады и связки из 33 свечей - по возрасту Христа.

Одним из участников церемонии стал российский посол Анатолий Викторов - примерно через час он передаст лампаду с огнем делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит его спецбортом в Москву, а оттуда - в более чем 20 регионов России.

Несмотря на ограничения, власти Израиля разрешили прибыть за благодатным огнем самолетам из 11 стран - России, Белоруссии, Болгарии, Греции, Грузии, Казахстана, Кипра, Молдавии, Польши, Румынии и Украины.

Из-за коронавирусных ограничений традиционной встречи благодатного огня в московском аэропорту "Внуково" второй год подряд не будет. Верующие уже в субботу вечером смогут получить частицу священного пламени в 15 храмах столицы.

Израиль Иерусалим

Новости по теме

Новости
Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Киргизия и Таджикистан договорились о совместных патрулях на границе

Пандемия коронавируса

В Индии впервые выявили более 400 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Индии впервые выявили более 400 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

В Киргизии заявили об обстреле жилых домов таджикскими военными

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Киргизия заметила передвижение военной техники за таджикской границей

Что случилось этой ночью: суббота, 1 мая

NASA приостановило контракт со SpaceX на отправку астронавтов на Луну

США осудили введенный Москвой запрет на въезд в РФ восьми чиновников ЕС

США осудили введенный Москвой запрет на въезд в РФ восьми чиновников ЕС

Цена газа в Европе взлетела до $295/тыс. куб. м

В ЕС сочли меры РФ безосновательными и оставили за собой право на ответ

В ЕС сочли меры РФ безосновательными и оставили за собой право на ответ

Что произошло за день: пятница, 30 апреля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');